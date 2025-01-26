На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі
Поліція встановлює обставини та всіх учасників бійки
Ввечері 25 січня, мережею поширилось відео, на якому група підлітків заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок. Після цього підлітки почали його бити. Правоохоронці розпочали перевірку за цим фактом.
На відео видно, що один з учасників бійки продовжував бити хлопця ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились чи не проходять повз підвалу мешканці будинку.
Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників. Зауважимо, що нині прослідковується страшна тенденція серед підлітків. Всі бійки вони почали фільмувати на відео та поширювати в місцевих пабліках. // ГлавкомTweet