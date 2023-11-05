БЕБ оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консерв для Міноборони

Попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги та численні публічні звинувачення детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію.

Працівники БЕБ викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків. А також встановили, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин російської федерації.

Зазначені компанії працювали на території Київської області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України.

Аби ухилитись від сплати податків, їх службові особи залучили до незаконної діяльності діючих та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.

Схема виглядала наступним чином: товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. Своєю чергою ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могли мати негативні наслідки для замовників та споживачів консерв.

Господарська діяльність по реалізації та придбанні м’ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності.

Таким чином державному бюджету України було завдано збитків у розмірі понад 32 млн грн несплачених податків.

Під час слідства підозрювані всіляко намагались дискредитувати роботу детективів: звертались до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували Бюро у тиску, спекулюючи співпрацею з Міноборони.

Однак, за рішенням суду, консервну продукцію без документального походження, яка знаходилася поза балансом товариств арештовано. А двом керівникам товариств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки