До 15 років за ґратами засуджено жителя Житомирщини за сексуальне насильство над малолітньою донькою

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Коростенської окружної прокуратури жителя Звягельщини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої доньки, вчиненому повторно, та у сексуальному насильстві над нею (ч. ч. 2, 4, 6 ст. 152, ч. ч. 2, 4 ст. 153 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 39-річний чоловік неодноразово, протягом травня-липня минулого року вчиняв особливо тяжкі злочини стосовно своєї рідної доньки.

Обвинувачений обирав час, коли вдома не було дружини і меншої дитини, та вчиняв стосовно малолітньої потерпілої дії сексуального характеру та сексуальне насильство. При цьому він залякував доньку та погрожував побиттям, застерігаючи, аби вона мовчала і нікому не розповідала про скоєне.

Не витримавши такого насильства, малолітня донька втекла з дому.

Свою вину у суді обвинувачений визнав лише частково.

Наразі він під вартою, де перебуватиме і до набуття вироком чинності.

Інформацію про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури