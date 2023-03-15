БЕБ повідомило про підозру директору постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн., який організував постачання бронежилетів неналежної якості до однієї з військових частин Закарпатської області.

Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.

Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

Переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів. Внаслідок злочинних дій керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України, на загальну суму 5,9 млн грн.

За результатами отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України