БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати ₴18,5 млн. податків

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У період 2020-2022 років працівники СГД здійснювали продаж тютюнових виробів власного виробництва за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності.

У результаті ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість підприємство завдало державі збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, за результатами санкціонованих обшуків, проведеними у складських приміщеннях в Одеській області, виявили та вилучили картонні упаковки для сигарет відомих торгових марок – 10 палет, папір для виробництва цигарок в рулонах – 2 палети, картонні коробки з речовиною схожою на тютюн – 250 ящиків. Загальна вага вилучених товарно матеріальних цінностей становить близько 38 тонн (понад 20 тонн тютюну).

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн. Виявлені та вилучені під час згаданого обшуку ТМЦ визнано речовими доказами.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці зі Службою безпеки України в Одеській області.

Бюро економічної безпеки України