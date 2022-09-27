БЕБ викрило ухилення ТОВ від сплати податків на ₴38 млн.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ, протягом минулих років, занизили податок на додану вартість у розмірі понад 20 млн грн. та податок на прибуток на загальну суму понад 18 млн грн.

Згадане товариство відобразило в податковій звітності недійсні операції з декількома компаніями, щодо виконання субпідрядних будівельних робіт на об’єктах приватного акціонерного товариства. Таким чином це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України понад 38 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо скоєного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ГУ ДПС у Запорізькій області.

БЕБ