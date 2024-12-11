БЕБ заарештувало сім літаків авіакомпанії у справі про ухилення від сплати податків

Ймовірно йдеться про компанію МАУ.

Детективи Бюро економічної безпеки України в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ухвалою слідчого судді заарештували сім літаків, повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні Бюро, арештовано три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.

“Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована з двома відомими українськими олігархами”, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно йдеться про борти МАУ (“Міжнародні авіалінії України”), пов’язаної з Ігорем Коломойським та Ароном Майбергом.

Раніше повідомлялося, що флот МАУ поступово переходить до іншої компанії Коломойського Windrose. // Дзеркало тижня