Бердичівські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жительки райцентру

Уранці 29 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки в одному з приватних будинків у селищі Гришківцях. Правоохоронці встановили, що вона загинула внаслідок травм та затримали підозрюваного у вбивстві.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції.

Попередньо встановлено, що напередодні ввечері в будинку місцевого жителя гостювала компанія, серед яких була й потерпіла. У якийсь момент до оселі увірвався односелець господаря, смикнув жінку та завдав їй ударів по обличчю й голові. Після цього пішов геть, а учасники застілля продовжили вживати спиртне. Лише зранку вони помітили, що гостя померла.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті 34-річної жительки м. Бердичева стали травми голови.

Поліцейські розшукали 37-річного причетного до події за місцем його проживання. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

За попередньою інформацією, він сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому. Як з’ясувалося, напередодні інциденту між подружжям відбувся сімейний конфлікт, після чого жінка поїхала до свого місця проживання в іншу область.

30 квітня слідчі поліції вручили фігуранту повідомлення про підозру в учиненні умисного вбивства (ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває подальше досудове розслідування.

Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції