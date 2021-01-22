На Дніпропетровщині поліцейський займався рекетом

Поставити на потік регулярні відкати з таксистів намагався заступник командира батальйону патрульної поліції Кривого Рогу УПП у Дніпропетровській області.

За свою лояльність до порушників ПДР і неперешкоджання їх діяльності з кожної машини він вимагав по 2 тис. грн. Так поліцейський розраховував на понад 20 тис. щомісяця. Проте був затриманий під час одержання першого траншу.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, що передбачає позбавлення волі строком до десяти років. // Голос України