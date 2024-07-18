Бердичівські поліцейські затримали підозрюваного у викраденні людини

Затриманий житель Андрушівської громади пояснив, що таким чином хотів провчити 29-річного жителя сусіднього села. Нині слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

16 липня близько 00:40 до поліції надійшло повідомлення від жителя Андрушівщини. Чоловік розповів, що його вивезли до лісу, побили й покинули там. На місце події вирушила слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Правоохоронці розшукали 29-річного заявника у лісовому масиві неподалік с. Лебединців та доставили до Андрушівської лікарні. Медики діагностували у нього травми голови й обличчя та ушпиталили.

За словами потерпілого напередодні пізно ввечері до його обійстя приїхала компанія молодиків із сусіднього села. Один із них силоміць витягнув його з хати та заштовхнув до багажного відділення автомобіля. Після цього бранця вивезли до лісу та побили металевим предметом. Потім покинули його та поїхали геть.

Тож інспектори сектору реагування відділу поліцейської діяльності №1 (м. Андрушівка) розпочали розшук автомобіля ВАЗ-2101, на якому, за словами чоловіка, поїхали викрадачі. А оперативники кримінальної поліції встановлювали та збирали покази свідків.

– У результаті проведеного комплексу заходів поліцейські встановили, що до події причетний 31-річний житель Андрушівської громади, – повідомив начальник Бердичівського райвідділу поліції Сергій Рудницький. – Він пояснив, що таким чином хотів провчити чоловіка, який нібито обкрадав сусідів.

Слідчі затримали причетного у процесуальному порядку. Транспортний засіб, яким користувались під час злочину, вилучили як речовий доказ. Також криміналісти вилучили свідчення злочину. Крім того, поліцейські встановили інших учасників події.

17 липня за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури поліцейські повідомили затриманому про підозру у незаконному позбавленні волі або викраденні людини групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України). Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Також слідчі планують повідомити про підозри у вчиненні цього злочину ще двом спільникам затриманого. У межах досудового розслідування встановлюється роль та участь кожного з причетних, а також всі обставини події.

Відповідно до чинного законодавства подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Бердичівський районний відділ поліції