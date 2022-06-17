Шахрайство з надання послуг з міжнародних пасажирських перевезень – повідомлено про підозру двом буковинцям

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури двом буковинцям повідомлено про підозру у заволодінні шахрайським шляхом коштами громадян, які бажали виїхати за кордон (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року жителі Чернівецького району створили Telegram-канал, де розміщували оголошення про надання послуг з міжнародних пасажирських перевезень, у тому числі чоловікам призовного віку. Обіцяли за 5 тис грн сприяння у виготовленні необхідних документів, що надають право на виїзд за кордон. Після надходження коштів на банківський рахунок на зв’язок не виходили, грошима розпоряджались на власний розсуд.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура