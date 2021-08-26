Бесконтрольная продажа стартовых пакетов способствует росту интернет-преступности

В последние годы правоохранители отмечают неуклонный рост в Украине киберпреступности и, в частности, интернет-мошенничества. Киберпреступники, многие из которых уже находятся за решеткой, грабят граждан, буквально на многие миллионы гривен.

Для реализации своих преступных схем, мошенники активно используют мобильные устройства. Делают они это в 2-х направлениях:

1 — массово скупают новые сим-карты, чтобы публиковать фальшивые интернет-объявления, регистрировать фейковые аккаунты и т.п.

2 — «угоняют» чужие номера, чтобы с их помощью получать доступ к интернет-сервисам и банковским счетам жертв.

В то время, как мобильные операторы сообщают о постоянном росте своих абонентских баз, часть этого роста составляют сим-карты, приобретаемые под какие-то задачи, в том числе для мошенничества или создания ботоферм, при помощи которых активно ведется информационная война с агрессором.

Дилеры мобильных GSM операторов, которые распространяют стартовые пакеты, отмечают рост продаж в торговых точках, находящихся вблизи мест лишения свободы.

Lifecell сообщает, что во 2-м квартале 2021 года количество абонентов увеличилось на 10,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 и составило 8,4 млн абонентов. Согласно данным Vodafone, по итогам 1-го квартала, количество абонентов в сети составило 19 млн, из них только 2% — идентифицированные контрактные пользователи. А вот абонентская база Киевстара в 1-м квартале немного сократилась (-1,15%), что объясняют влиянием карантинных ограничений на работу фирменных салонов мобильной связи.

В то же время, согласно данным Украинской межбанковской ассоциации участников платежных систем ЕМА, за 1 полугодие 2021 было выявлено 1387 случаев подозрительной замены сим-карт, что позволило специалистам по банковской кибербезопасности сохранить более 5 млн гривен на счетах клиентов.

Такая картина во многом стала возможной благодаря тому, что 90% мобильных пользователей в Украине – анонимы. На совместном брифинге Киберполиции, Минцифры и НБУ, первый заместитель Министра цифровой трансформации, Алексей Выскуб, сообщил следующее:

«Чаще всего злоумышленники используют восстановление сим-карты. Это когда вашу сим-карту восстанавливают на другого пользователя, и это дает возможность получить доступ сразу ко всем сервисам, которые есть у вас в телефоне, а со временем, безусловно, попробовать восстановить доступ к мобильному или интернет-банкингу. Это зависит от уровня защищенности вашего банка, его антифрод-системы и так далее. К сожалению, так сложилось, что в Украине 90% сим-карт — это prepaid. То есть, фактически, это не идентифицированые владельцы. Напротив этой симкарты у мобильного оператора нет фамилии владельца, нет паспорта и, понятно, что восстановление такой симкарты, при условной утрате или краже, происходит по более простым алгоритмам и процедурам, поскольку мобильный оператор реального владельца не знает. В свое время, в Украине уже было несколько попыток решить этот вопрос. Была инициатива законопроекта, чтобы выдавать сим-карты исключительно по паспортам. Понятно, что это навсегда бы решило вопрос таких афер, но каждая попытка такого законопроекта вызывала достаточно горячие дискуссии в обществе, и пока этот вопрос на паузе. Но у нас есть чёткий план, как это сделать без такого закона. Сейчас, совместно с киберполицией, мы будем проверять регламенты восстановления сим-карт мобильных операторов и будем требовать жёсткого их соблюдения некоторыми операторами, и усиления этих правил. Например, я знаю такой кейс, что даже была восстановлена сим-карта контрактного абонента по поддельному паспорту. Аферы имеют место, и мы должны раз и навсегда поставить точку».

Многие украинцы, которые стали жертвами мошенников, жалуются, что полиция годами не может найти виновных. Получается, что необходимо либо увеличивать штат Киберполиции, чтобы они успевали справляться с постоянно растущей лавиной интернет-преступности (а заодно и дорогой судейский корпус), либо все-таки решать вопрос об идентификации мобильных абонентов на законодательном уровне.

Никого, на сегодняшний день, не смущает необходимость регистрировать автомобиль или оружие. Если они пропадут, их будет легче найти и вернуть владельцу. А если где-то произойдет ДТП или перестрелка, правоохранителям будет намного проще установить причастных. Такая регистрация – это нормальная практика, которая защищает интересы всех сторон. Так кому это может быть невыгодно, кроме самих мошенников и операторов, для которых реализация новых сим-карт является постоянной статьей дохода? // internetua.com