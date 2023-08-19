Житель Звенигородки хотів заробити, але втратив 50 тисяч гривень

Щодня зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки громадяни заповнюють дані, з їх електронних гаманців зникають кошти, які аферисти знімають без труднощів.

На такий гачок шахрайських дій потрапив 67-річний житель Звенигородщини. Потерпілий через Інтернет продавав колеса до автомобіля. До нього зателефонував псевдопокупець, який виявив бажання придбати товар. Аферист надіслав посилання для здійснення оплати. Та щойно заявник ввів персональні дані, з його рахунку зникло майже 50 тисяч гривень.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності зловмисників.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

– купувати товари лише на перевірених сайтах;

– не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми особами;

– уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

– нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Сектор комунікації поліції Черкаської області