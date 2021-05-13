Бездіяльність працівника лісгоспу призвела до незаконних порубок лісу на ₴2,6 млн.

Слідчі ТУ ДБР у Хмельницькому повідомили про підозру працівнику ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» у Вінницькій області, через службову недбалість якого відбулася незаконна порубка лісу на майже 2,6 мільйони гривень.

Слідством встановлено, що із квітня 2019 до серпня 2020 року працівник лісового господарства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо охорони лісів. Тому на ввіреній йому території була здійснена незаконна вирубка 192 дерев різних порід, серед яких переважав дуб, а також ясен та граб. Завдані державі збитки становлять майже 2,6 мільйона гривень.

Працівник ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі перевіряється причетність до незаконної порубки інших працівників лісництва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ у Вінницькій області.

ДБР