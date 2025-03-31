Безкарний підкуп виборців: Маск роздав у Вісконсині чеки на 1$ млн. перед ключовими судовими виборами

Мільярдер та глава Департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск вирішив підтримати кандидата-консерватора у виборах до Верховного суду Вісконсина, роздаючи виборцям мільйони доларів.

Джерело: BBC

30 березня американський бізнесмен, власник Tesla та X Ілон Маск виступив у штаті Вісконсині, відомому своїми традиціями сироваріння та футбольною командою Green Bay Packers. Для відображення місцевого колориту Маск з’явився перед натовпом у капелюсі, стилізованому під шматок сиру.

Під час заходу Маск публічно роздав два чеки по одному мільйону доларів виборцям, які підписали петицію проти “суддів-активістів”.

Генеральний прокурор штату Джош Каул відреагував на ініціативу Маска, подавши судовий позов із вимогою припинити роздачу коштів. За його словами, дії Маска суперечать законодавству, що забороняє матеріальні заохочення в обмін на голоси.

Тоді як адвокати Маска відкинули звинувачення, зазначивши, що “виплати спрямовані на підвищення громадської активності щодо судових реформ”, а не на безпосередню підтримку будь-якого кандидата. Після того, як суди нижчої інстанції стали на бік підприємця, Каул звернувся до Верховного суду штату, але той відмовився розглядати справу.

Як розповіли у виданні, консерватори, серед яких і Дональд Трамп, підтримують суддю округу Вокеша Бреда Шімела, який змагається з ліберальною суддею Сьюзан Кроуфорд. Маск виділив 14 млн доларів на виборчу кампанію Шімела, оскільки результати голосування можуть змінити баланс сил у Верховному суді Вісконсина, який розглядатиме питання абортів, виборчих округів і правил голосування.

Попри фінансову підтримку Маска, Шімел намагається дистанціюватися від нього, заявивши, що не знає деталей його кампанії та не планує брати участь у його мітингах.

“Я поняття не маю, що він робить. Я поняття не маю, що це за мітинг”, – сказав Шімел. // Букви