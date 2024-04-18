Суд заборонив проросійську партію «Соціал-патріотична асамблея слов’ян». Її майно передано державі

18 квітня 2024 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 857/2/24 про заборону політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян».

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

заборонено діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. // Судова влада України

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СПАС була створена у 2006 році Едуардом Коваленком — колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації «Українська Національна Асамблея» (політична частина УНА-УНСО).

Коваленко пішов з УНА, коли її головою обрали Юрія Шухевича, сина генерала Української повстанської армії Романа Шухевича та згодом Героя України.

СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити «союз вільних слов’янських країн». При партії існувала також мілітарна «Слов’янська дружина».

На парламентських виборах в жовтні 2010 року Коваленко балотувався в парламент від СПАС на мажоритарному виборчому окрузі в місті Каховка Херсонської області й зайняв 8 місце з 15 кандидатів, набравши 1809 голосів.

У 2015 році Коваленко намагався зірвати мобілізацію в Генічеську, вигукнувши на мітингу, що «йде братовбивча війна, і ми не хочемо, щоб наші діти й батьки в цьому брали участь».

Служба безпеки України вручила йому підозру за заклики до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період і захоплення адмінбудівель. У травні 2017 року Генічеський районний суд засудив Коваленка на 5 років тюремного ув’язнення.

Проте в ув’язненні Коваленко провів лише половину терміну. 29 грудня 2019 року його обміняли на полонених українців, і він відправився до окупованого Луганська. Перед тим президент України Володимир Зеленський помилував політика. // hromadske