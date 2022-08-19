У Києві судитимуть псевдоволонтера, який незаконно використовував благодійні пожертви

На час слідства шахрай перебував під цілодобовим домашній арештом. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Співробітники Голосіївського управління поліції та працівники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури викрили чоловіка, котрий протиправно використовував гроші українців, що мали надійти на підтримку військових Збройних Сил України.

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше не судимий фігурант використовував телеграм-канали задля збору грошей захисникам України, надаючи при цьому реквізити власних банківських карток. Таким чином він отримував пожертви від громадян та привласнював собі більшу частину прибутку. Задля приховання протиправної діяльності зловмисник користувався фоторедактором аби підробити суму переказу.

Правоохоронці за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили псевдоволонтеру про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв під час воєнного стану.

На час слідства суд призначив правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає від п’яти до семи років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва