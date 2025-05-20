Біглого ексзаступника Секретаря РНБО часів Януковича Володимира Сівковича судитимуть за держзраду
Розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на території РФ, був залучений до негласної співпраці з представниками держави-агресора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників ФСБ. За інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича.
Розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на території РФ, був залучений до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Обвинувачений був активним учасником злочинної організації та діяв під керівництвом співробітників ФСБ. Він систематично отримував від колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим (Олега Кулініча, – ред.), на той час діючого офіцера з особливих доручень керівництва СБУ, інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в правоохоронному органі. Цю інформацію експосадовець передавав співробітникам ФСБ, щоб ворог міг впливати на СБУ.
Наразі обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю перебуває на розгляді в суді. // LB.ua