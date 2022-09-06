Столичні правоохоронці вилучили у молодика наркотиків на 1,5 мільйона гривень

23-річний зловмисник замовляв заборонені речовини в телеграм-каналі, а після збував їх дрібними дозами шляхом закладок. За такий «бізнес» наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Святошинського управління поліції спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю на вулиці Миколи Краснова затримали 23-річного уродженця Донеччини за підозрою у збуті заборонених речовин.

Прибувши на виклик, працівники поліції належним чином задокументували злочин та у ході поверхневої перевірки виявили у хлопця 350 пігулок екстазі, 50 грам гашишу, близько 50 грам амфетаміну, а також пакетики для фасування та ваги. Усі заборонені засоби поліцейські направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Юрій Теремецький, правоохоронці з’ясували, що затриманий раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків:

«У ході невідкладних слідчих дій ми провели обшук за місцем проживання правопорушника, звідки вилучили 1500 пігулок МДМА, а також псилоцибінові гриби та амфетамін. Молодик замовляв заборонені речовини оптовими партіями, після чого розфасовував вдома та збував на території міста Києва шляхом закладок. Сума вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько півтора мільйона гривень. Наразі усі речовини направлено на експертизи».

За вказаним фактом слідчими Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Після проведення експертизи слідчими спільно із Святошинською окружною прокуратурою буде повідомлено фігуранту про підозру та обрано запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва