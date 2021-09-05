В Днепре мужчина ограбил двух девушек, а затем застрелился

В Днепре на улице Софьи Ковалевской, 80 мужчина ограбил малознакомых девушек, после чего застрелился.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Две девушки на остановке у перекрестка Донецкого шоссе и улицы Березинской познакомились с мужчиной, который пригласил их к себе в гости. Незнакомец привез гостей на автомобиле ВАЗ к себе домой, где все вместе начали распивать спиртное.

В какой-то момент, между людьми произошел конфликт и хозяин дома стал угрожать обрезом своим жертвам. Девушки отдали ему 5 тысяч гривен и мобильный телефон. Одну из гостей мужчина избил обрезом, после чего выгнал обоих из квартиры.

Потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, однако попасть внутрь квартиры не могли. В какой-то момент за дверью прозвучал выстрел. Войдя внутрь квартиры, сотрудники полиции увидели мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, незнакомец выстрелил в себя из обреза. Детали происшествия устанавливаются.