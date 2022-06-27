Мешканця Київщини судитимуть за незаконну порубку 132 дерев

Прокурори Обухівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконної порубки лісу (ч. 4 ст. 246 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 35-річний мешканець Обухівського району без передбаченого законом дозволу, здійснив порубку 132 дерев у захисному лісонасадженні.

Також прокуратурою заявлено позов про відшкодування 89 тис грн завданих збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура