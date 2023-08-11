За сексуальне насильство щодо власної онуки до 15 років ув’язнення засуджено хмельничанина

За послідовної позиції ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури 67-річного хмельничанина засуджено за вчинення сексуального насильства щодо власної онуки (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що в 11-й день народження дитини дідусь запросив онуку до себе у кімнату, під приводом подарувати гроші.

Коли дівчинка зайшла, він зачинив двері та вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Негідника викрила мати дівчинки, яка несподівано зайшла в кімнату. Вона і викликала правоохоронців.

Згодом виявилось, що це був не перший випадок насильницьких дій сексуального характеру засудженого відносно онуки.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури