За вчинення смертельної ДТП мешканця Дніпропетровщини засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця м. Нікополь у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Винуватця смертельної ДТП засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Прокурори довели, що у грудні 2020 року засуджений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на подружжя літніх людей, які перетинали одну із вулиць м. Нікополь.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка померла дорогою до лікарні, а чоловік – у реанімаційному відділенні.

Встановлено, що рівень алкоголю у крові засудженого перевищував норму в 17 разів.

До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури