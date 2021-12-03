Засуджено колишнього високопосадовця Державної виконавчої служби, який забирав зарплати підлеглих

За матеріалами СБУ до 7 років ув’язнення засуджено одного з колишніх керівників Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Чиновник запровадив у відомстві систематичне вимагання грошей з підлеглих.

Встановлено, що посадовець «зобов’язав» працівників віддавати йому 50% від нарахованої премії за результатами роботи, у тому числі щодо реалізації виконавчих проваджень.

Співробітники СБУ задокументували факти вимагання та одержання чиновником неправомірної вигоди від керівника районного підрозділу. За отриману суму обіцяв підлеглому встановити максимальний розмір преміювання.

У вересні 2018 року правоохоронці затримали зловмисника на виїзді з одного з райцентрів регіону після передачі хабара.

Суд визнав затриманого винним у вчинені злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та призначив йому реальний термін ув’язнення, а також позбавив рангів державного службовця.

Вирок суду набув законної сили.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ