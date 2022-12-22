Організовував масові заходи проросійського характеру у Куп‘янську — затримано в.о. директора стадіону

Published

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 65-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, у м. Куп‘янськ в. о. директора стадіону з квітня почав активну співпрацю з окупантами. Для цього він модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

Возможно, это изображение 7 человек и люди стоят

Так, наприклад, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

Возможно, это изображение 5 человек, люди стоят, военная форма и на открытом воздухе

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Возможно, это изображение ‎3 человека, люди стоят и ‎текст «‎JUTAS ня 451W WAR CRIMES pr osecutor KHARKN REGION харквська هX обласна прокуратура ратура‎»‎‎

Досудове розслдіування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...