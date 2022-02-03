Судитимуть наркоугруповання, яке збувало наркотики на території Києва та області

Правоохоронці довели причетність семи затриманих до 38 епізодів кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході проведення спецоперації слідчі поліції Києва спільно з Службою безпеки України, Київською міською прокуратурою та співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві, припинили діяльність злочинної групи, яка причетна до виробництва та збуту психотропних речовин. Фігуранти збували «товар» на території міста Києва та Київської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисники заздалегідь облаштували місце — нарколабораторію, де займались виготовленням психотропних речовин. Під час слідчих дій поліцейські вилучили близько 300 кілограмів прекурсорів, 20 кілограмів психотропної речовини – альфа PVP, канабісу, понад 200 пігулок MDMA, амфетамін та боєприпаси. Завдяки зібраній доказовій базі поліцейські довели причетність семи затриманих до 38 епізодів кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи.

Крім того, з’ясовано, що в злочинній групі було два організатори, котрі координували дії інших учасників. Задля отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності наркобізнесмени забезпечили безперебійне виготовлення небезпечних психотропних речовин – PVP, а також незаконного придбання з метою збуту психотропної речовини – амфетамін.

Наразі досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які розпочаті за ч. 3 ст. 28 — вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 306 — використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, ч. 3 ст. 307- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та ч. 3 ст. 313 — викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням Кримінального кодексу України, завершено.

Матеріали провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення по суті. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва