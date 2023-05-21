У поширенні відеоматеріалів з глорифікацією бойовиків «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер» підозрюється мешканець Дніпропетровщини
За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч.ч. 1-3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний, використовуючи власний обліковий запис у соціальній мережі, поширював матеріали з російських інформаційних ресурсів. В опублікованих відеозаписах містилися виправдовування, визнання тимчасової окупації частини території України та глорифікація представників так званих «ЛНР/ДНР» та ПВК «Вагнер».
Крім цього, під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії рф як внутрішнього громадянського конфлікту.
У ході обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, телефони з доказами злочинної діяльності.
За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наявність у дописах та висловлюваннях громадянина виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України підтвердили висновки експерта.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням СБУ у Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet