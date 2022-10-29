У Києві затримали шахрайку, яка ошукала продавчиню зоомагазину (відео)

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Зловмисниця не могла визначитись з асортиментом товару, змінювала перелік потрібних засобів та в момент передачі й перерахунку коштів непомітно забрала їх. Наступні три роки вона може провести за ґратами.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулась працівниця зоомагазину з повідомлення про те, що після робочого дня вона виявила відсутність у касі грошей в сумі 6500 гривень. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна територіального підрозділу для встановлення усіх обставин злочину.

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При перегляді камери відеоспостереження поліцейські з’ясували, що ввечері до приміщення зайшла жінка та під виглядом придбання товару шахрайським шляхом заволоділа коштами. Зловмисниця довго визначалась з покупками, періодично змінювала перелік придбаного асортименту та в момент передачі й перерахунку коштів непомітно забрала їх.

Під час відпрацювання території Голосіївського району Києва працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку столичного главку за орієнтуванням затримали раніше судиму за майнові злочини 34–річну уродженку Дніпропетровської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та повідомили правопорушниці про підозру. На час слідства суд обрав жінці міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігурантці загрожує до трьох років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва

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