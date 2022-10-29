У Києві затримали шахрайку, яка ошукала продавчиню зоомагазину (відео)

Зловмисниця не могла визначитись з асортиментом товару, змінювала перелік потрібних засобів та в момент передачі й перерахунку коштів непомітно забрала їх. Наступні три роки вона може провести за ґратами.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулась працівниця зоомагазину з повідомлення про те, що після робочого дня вона виявила відсутність у касі грошей в сумі 6500 гривень. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна територіального підрозділу для встановлення усіх обставин злочину.

При перегляді камери відеоспостереження поліцейські з’ясували, що ввечері до приміщення зайшла жінка та під виглядом придбання товару шахрайським шляхом заволоділа коштами. Зловмисниця довго визначалась з покупками, періодично змінювала перелік придбаного асортименту та в момент передачі й перерахунку коштів непомітно забрала їх.

Під час відпрацювання території Голосіївського району Києва працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку столичного главку за орієнтуванням затримали раніше судиму за майнові злочини 34–річну уродженку Дніпропетровської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та повідомили правопорушниці про підозру. На час слідства суд обрав жінці міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігурантці загрожує до трьох років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва