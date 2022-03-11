Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за придбання та зберігання наркотиків

На час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Голосіївського району співробітники поліції спільно з представниками територіальної оборони на вулиці Столичне шосе виявили невідомого, який йшов по узбіччі з пакетом в руках та постійно озирався.

Правоохоронці зупинили чоловіка для встановлення особи, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в пакунку 14 згортків з порошкоподібною речовиною, 6 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження та 13 пігулок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин та затримала порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Дніпропетровщини, 1992 року народження. Вилучені наркотичні речовини направлено на проведення експертизи.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наразі поліцейські за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва