На Берегівщині затримали підозрюваного у розбещенні малолітньої дитини

У Берегівському районі співробітники поліції затримали раніше судимого 29-річного закарпатця, якого підозрюють у розбещенні малолітньої місцевої жительки. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство.

4 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення про розбещення 9-річної дівчинки.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що зловмисник підійшов до дитини на одній із вулиць міста та оголив статевий орган. Злякавшись, дівчинка втекла та розповіла про подію своїй мамі, яка й звернулася до поліції.

У ході проведення оперативних заходів правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний 29-річний раніше судимий закарпатець. Поліцейські негайно розшукали та затримали зловмисника.

Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області