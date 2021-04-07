Службова недбалість зі шкодою навколишньому середовищу на ₴3,9 млн. – на  Сумщині судитимуть головного інженера ДП

Буринським відділом Конотопської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера філії державного підприємства за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, головний інженер, ігноруючи передбачену законом заборону здійснення господарської діяльності без відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, вчасно не подав до Департаменту екології та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації необхідні документи.

Внаслідок цього протягом 9 місяців виробничий процес здійснювався без відповідних дозволів та контролю. У результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря навколишньому природному середовищу, згідно з висновком судової економічної експертизи, завдана шкода на загальну суму майже 3,9 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Буринським відділенням поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури