Бійка на шкільному стадіоні у Хмельницькому – кривдника підлітка ув’язнено на 6 років

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 29-річного хмельничанина в умисному нанесенні легких та тяжких тілесних ушкоджень, а також крадіжці, вчиненій повторно (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 185 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Інцидент стався у травні на стадіоні однієї із місцевих шкіл. Неодноразово судимий чоловік, будучи напідпитку, розпочав словесний конфлікт із учнем цієї школи. Щоб довести 16-річному юнаку свою позицію, вдарив його в обличчя ногою.

Від удару хлопець впав на бетонний майданчик і втратив свідомість. Однак кривдник на цьому не зупинився. Він продовжив бити дитину ногами по тулубу та грудній клітині, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. В цей час потерпілому намагався допомогти перехожий, але й того рецидивіст побив, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Під час розслідування встановлено, що зловмисник у 2019 році вчинив крадіжку ноутбука та мобільного телефону з квартири своєї знайомої.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури