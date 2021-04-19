Бійка за коня: у Бердичівському районі чоловік вилами травмував швагра

18 квітня у с. Чорнорудці Вчорайшенської громади конфлікт між двома чоловіками закінчився бійкою. У результаті один з них з тяжкими травмами у лікарні, а іншого затримали поліцейські. Розпочато розслідування.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків близько 14:00. За отриманою інформацією, 33-річний житель села отримав колото-різані рани шиї та грудної клітини.

В обставинах розбирались працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції.

Попередньо встановлено, що близько 13:30 у дворі домогосподарства, де проживають обидва чоловіки, між ними виник конфлікт через коня. Обидва мали намір працювати з ним і жоден не збирався поступатись іншому.

Відтак суперечка перейшла у сутичку, під час якої 36-річний чоловік схопився за вилка. У результаті його швагро отримав колото-різані рани та був терміново госпіталізований медиками.

Його опонента поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування проводиться за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. // Житомирські новини