СБУ провела обшуки у засновників ГО «Партія Шарія»

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партії Шарія» та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ