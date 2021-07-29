Білгород-дністровські правоохоронці затримали працівницю сільради за вимагання хабаря з підприємця

За виготовлення та видачу паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території селищної об’єднаної територіальної громади, спеціалістка сектору містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю вимагала від чоловіка 1000 доларів США.

Посадовицю затримали під час одержання частини коштів від визначеної нею суми. В якості речових доказів у жінки вилучили 8200 гривень неправомірної вигоди.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Фігурантка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції

в Одеській області