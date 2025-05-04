У любителя нацистської форми запорізькі поліцейські вилучили купу зброї (фото)

Чоловіка, одягненого у військову форму часів Третього рейху, правоохоронці виявили на одній з вулиць обласного центру пізно ввечері. Неординарний «look» він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. А за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї. За скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення.

30 квітня під час патрулювання Шевченківського району правоохоронці помітили дивного чоловіка. Увагу поліцейських він привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату. Дотримуючись заходів особистої безпеки, працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як виявилось, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Цього ж дня за місцем мешкання правопорушника оперативники та слідчі відділу №3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції провели невідкладні обшуки. Під час заходів виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою. Все вилучене направили на експерті дослідження.

2 травня на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області