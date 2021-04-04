Гражданин Сирии пытался за $1,5 тыс. подкупить пограничника в харьковском аэропорту

В Харьковском аэропорту гражданина Сирии задержали при попытке передачи 1,5 тыс. долларов взятки начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы «Харьков».

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба, задержанный 1988 г.р., хотел дать взятку, чтобы пограничник помог нескольким гражданам Ирака беспрепятственно пересечь госграницу Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков-Авиа».

Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.