У Дніпрі судитимуть жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію малолітньому сину

Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури