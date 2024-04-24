Більше 5 років ув’язнення отримав чоловік, який підпалив будинок дружини через образу

За публічного обвинувачення Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури мешканця Полянської громади засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Чоловіка обвинувачують у погрозі вбивством, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу та незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 129, ч. 2 194, ч. 1 ст. 309 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що наприкінці вересня минулого року закарпатець під впливом алкоголю та наркотиків підпалив будинок своєї дружини у с. Родниківка на Мукачівщині. Мотивував це образою на поведінку жінки. Скориставшись відсутністю потерпілої в помешканні, таємно увійшов туди та підпалив майно зсередини.

Того ж дня чоловік залякував дружину, демонструючи ніж, та погрожував вбити. Після скоєного чоловіка затримали працівники поліції, а у його кишені в той момент виявили пакетик із канабісом.

Відомо, що закарпатець раніше вчиняв домашнє насильство, а також притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та незаконне поводження із вогнепальною зброєю та боєприпасами

Зараз чоловік під вартою, де і перебуватиме до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури