На лаві підсудних чоловік, який під приводом продажу вишиванок та дитячих іграшок вводив в оману людей

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси, який вчинив шахрайські дії, заволодівши шляхом обману грошовими коштами потерпілих (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За даними слідства чоловік, використовуючи месенджер «Telegram» та соціальну інтернет-мережу «Instagram», з метою особистого збагачення створив оголошення про продаж м’яких іграшок та вишиванок, достовірно знаючи про їх відсутність.

Введені в оману потерпілі перерахували на картковий рахунок чоловіка грошові кошти в сумі 4800 грн, маючи на меті придбати указаний товар, який так і не отримали.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури