За зверское убийство мужа жительницу Днепропетровщины определили в психбольницу

За жестокое убийство мужа жительницу Днепропетровщины, которая страдает шизофренией, направили в психиатрическое учреждение со строгим надзором.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, Петриковским районным судом удовлетворено ходатайство, утвержденное Новомосковской местной прокуратурой, о применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим надзором относительно 45-летней гражданки, которая с особой жестокостью убила мужа.

По данным следствия, в июне 2020 года в с. Лобойковка Петриковского района местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры убила мужа. Используя различные орудия преступления (острые предметы, топор, деревянную палку и фрагмент бетонной трубы), женщина нанесла потерпевшему около 100 ударов по телу, причинив несовместимые с жизнью повреждения.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления обвиняемая страдала и сейчас страдает хроническим психическим заболеванием — параноидной шизофренией. Женщина госпитализирована в психиатрическое учреждение со строгим надзором.