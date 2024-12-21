Більше 7 років ув’язнення отримав хуліган, який пограбував аптеку та розтрощив магазин у столиці

Такий вирок днями виніс Святошинський районний суд столиці.

Нагадуємо, що у жовтні поточного року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від працівниці однієї з місцевих аптек про те, що невідомий молодик пограбував їх та розбив скло аптечної каси.

Правоохоронці, які прибули на виклик з’ясували, що 23-річний порушник забіг до приміщення аптеки та почав сваритися с фармацевтом. Згодом фігурант розбив скло вітрини, забрав монітор та вітаміни й втік. Однак на скоєному зловмисник не зупинився, тож, помітивши по дорозі продуктовий магазин, почав кричати на перехожих та розтрощив скло вхідних дверей.

Працівники поліції затримали раніше вже судимого зловмисника, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний до суду. Поки тривало слідство порушник перебував під вартою.

Днями, Святошинський районний суд міста Києва визнав хлопця винним у скоєнні злочинів та засудив до семи років та одного місяця позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва