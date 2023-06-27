На Броварщині чоловік зарізав співмешканку
Про подію, яка трапилася у селі Турівка, що на Броварщині, до поліції повідомив сам фігурант.
Правоохоронці з’ясували, що під час спільного вживання алкогольних напоїв виникла побутова сварка. Зловмисник схопив ніж і вдарив ним опонентку в область грудної клітини та черева. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Tweet