На Броварщині чоловік зарізав співмешканку

Про подію, яка трапилася у селі Турівка, що на Броварщині, до поліції повідомив сам фігурант.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного вживання алкогольних напоїв виникла побутова сварка. Зловмисник схопив ніж і вдарив ним опонентку в область грудної клітини та черева. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області