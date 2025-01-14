Біля кордону зі Словаччиною затримали дві групи порушників

Військовослужбовці Чопського загону затримали дві групи громадян України, які мали намір у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Обидва рази правопорушників зупинили на ділянці відділення «Паладь Комарівці».

У першому випадку рух трьох невідомих поблизу держрубежу зафіксувала фотопастка. У район спрацювання негайно прибула група реагування зі службовим собакою, дії правопорушників відслідковували за допомогою камери відеоспостереження. Прикордонники помітили, що один з чоловіків встиг подолати загороджувальний паркан, а інші двоє побігли у зворотному напрямку. Попри те, що правопорушники не виконували законні вимоги військовослужбовців зупинитися та продовжували тікати, прикордонникам вдалося їх зупинити. Вони виявилися жителями Полтавської і Львівської областей.

Утікачів доставили у прикордонний підрозділ та притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців ДПСУ. Під час опитування оперативники загону встановили, що діями чоловіків дистанційно керували організатори переправлення. Послуга перевезення з Ужгорода до кінцевої точки, від якої ті мали йти до кордону ще п’ятнадцять кілометрів, та смс-вказівки коштували кожному з чоловіків по 10000 доларів США.

Інших трьох втікачів затримали за випереджувальною інформацією оперативних співробітників загону. Чоловіки спланували незаконний перетин самотужки. Вони ретельно готувалися до «подорожі» та склали маршрут за онлайн картами. Їх зупинили за кількасот метрів від кордону. Затримані виявилися жителями Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. Їх доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи буде передано до суду, який визначить міру покарання для кожного з правопорушників.

ДПСУ