Біля Львова п’яний водій на викраденому авто смертельно травмував пішохода

За скоєне 22-річному львів’янину, причетному до незаконного заволодіння транспортним засобом та до скоєння ДТП, що спричинила смерть людини, загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 січня близько 6.40 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Хундай Соната», виїхав на смугу зустрічного руху, далі – на зупинку громадського транспорту, де скоїв наїзд на місцевого мешканця віком 55 років. Після цього легковик зіткнувся з автопоїздом «Сканія», запаркованим на узбіччі. Пішохід, на якого було скоєно наїзд, від отриманих травм помер на місці події.

Під час з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди було встановлено, що водій «Сонати» перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також те, що транспортний засіб він викрав на площі Вічевій у Львові близько п’ятої години ранку.

За фактами слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Окрім того, слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Водій «Сонати» затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, поліцейські вилучили на арештмайданчик.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області