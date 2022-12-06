Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві та ухиленні від податків

Суд присяжних Манхеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа за численними звинуваченнями в злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

“Trump Corp. і Trump Payroll Corp. були визнані винними за всіма пред’явленими їм звинуваченнями”, – пишуть журналісти.

Трампу та його родині не було висинуто звинувачень у цій справі, але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезиденту США про його причетність до пільг, наданих певним керівникам, включаючи фінансовані компаніями квартири, оренду автомобілів та особисті витрати.

Бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів після винесення вироку в середині січня.

“Їй не загрожує ліквідація, тому що згідно із законодавством Нью-Йорка немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на його здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти”, – вказують у CNN.