Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві та ухиленні від податків
Суд присяжних Манхеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа за численними звинуваченнями в злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
“Trump Corp. і Trump Payroll Corp. були визнані винними за всіма пред’явленими їм звинуваченнями”, – пишуть журналісти.
Трампу та його родині не було висинуто звинувачень у цій справі, але під час судового процесу прокурори неодноразово згадували експрезиденту США про його причетність до пільг, наданих певним керівникам, включаючи фінансовані компаніями квартири, оренду автомобілів та особисті витрати.
Бізнес-імперія Трампа може отримати максимальний штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів після винесення вироку в середині січня.
“Їй не загрожує ліквідація, тому що згідно із законодавством Нью-Йорка немає механізму ліквідації компанії. Однак засудження за кримінальний злочин може вплинути на його здатність вести бізнес або отримувати кредити чи контракти”, – вказують у CNN.
Нагадаємо, наприкінці літа Мін’юст США звинуватив Трампа у спробі приховати таємні документи державної ваги, які знайшли в його маєтку.
До слова, ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.
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