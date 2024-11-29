Затримано коригувальника російських ударів по Миколаєву, який влаштував «спостережний пост» на горищі багатоповерхівки

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одного агента фсб. Ним виявився ексвикладач місцевого університету. Фігурант коригував ракетно-дронові удари рф по обласному центру.

Щоб направити ворожу зброю «в обхід» української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав.

За допомогою цього «спостережного посту» фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини території Донеччини.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України