Поліцейського викрито на хабарі у ₴70 тис. за непритягнення особи до кримінальної відповідальності

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди заступнику начальника слідчого відділення одного з райуправлінь ГУ Нацполіції в Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець пообіцяв особі, яка є фігурантом кримінального провадження, за 70 тис грн забезпечити скерування до суду клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Викрито поліцейського під час отримання оговореної суми та затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, напередодні задокументовано факт отримання вказаною особою через посередника 500 доларів США за надання дозволу на повернення автомобіля, який є речовим доказом, з майданчика тимчасового тримання автотранспорту.

Досудове розслідування здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також встановлюється причетність інших осіб до вчинення правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура