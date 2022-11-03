Житель Прикарпаття побив сусіда до смерті

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури 27-річному жителю Коломийського району повідомлено про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, раніше судимий чоловік під час конфлікту з своїм сусідом наніс йому ряд ударів по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень 48-річний чоловік помер.

Подія трапилася 31жовтня в Заболотівській тергромаді. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура