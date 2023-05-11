поліцейські розкрили вбивство, скоєне за кілька кілометрів від лінії фронту під авдіївкою

У селі Нетайлове 20-річний чоловік позбавив життя знайомого. Аби уникнути відповідальності, зловмисник переховувався від правоохоронців у зруйнованих будівлях. Під ворожими обстрілами співробітники поліції Авдіївки протягом доби розшукали та затримали підозрюваного.

Нетайлове розташовано за кілька кілометрів від лінії фронту, ворожі снаряди тут вибухають майже щодня. В селі відсутні водопостачання, світло, газ, переміщатися вулицями вкрай небезпечно. Всі діти та більшість жителів були евакуйовані за допомогою поліції. Наразі в селі залишається 127 людей, які відмовляються виїжджати у безпечне місце.

Поліцейські, ризикуючи власним життям, продовжують допомагати мешканцям вижити в цих умовах, а також протистоять злочинцям. Адже знаходяться ті, хто користується безпорадним становищем своїх співгромадян і вчиняє тяжкі злочини.

До поліції Авдіївки надійшло повідомлення від жителів Нетайлового, які виявили тіло 58-річного чоловіка в його будинку з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці відпрацювали місце злочину та вилучили речові докази, що вказували на причетність до вбивства 22-річного місцевого жителя. Чоловік раніше неодноразово був судимий за крадіжки.

Розшуківці обстежували покинуті та зруйновані будинки, де, за оперативною інформацією, переховувався вбивця. Розшук ускладнювали постійні обстріли з боку окупаційних військ, проте впродовж доби підозрюваного було затримано. Участь у розкритті злочину брали аналітики управління кримінального аналізу ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що між зловмисником і потерпілим виникла сварка. В результаті порушник завдав останньому тілесні ушкодження, які виявилися смертельними.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

Покровське районне управління поліції

Донецької області